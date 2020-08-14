***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK82037 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.08.2020Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK82037Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 323.285.553Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.08.2020Kayıt Tarihi 13.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.08.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 27-28.05.2020 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli, TRFTEBK82037 ISIN kodlu, 323.285.553,- TL nominal değerli bononun bugün (14 Ağustos 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868889BIST