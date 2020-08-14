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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.08.2020 09:50
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK82037 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK82037
Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 323.285.553
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.08.2020
Kayıt Tarihi 13.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.08.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 27-28.05.2020 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli, TRFTEBK82037 ISIN kodlu, 323.285.553,- TL nominal değerli bononun bugün (14 Ağustos 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868889


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.289,90 2.724.981 % 10,00  
ULAS 4,98 4.868.646 % 9,93  
TKURU 66,95 900.611 % 9,93  
SILVR 4,99 7.964.055 % 9,91  
DZGYO 8,77 3.459.379 % 9,90  
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11:11 Alış Satış %  
Dolar 7,3682 7,3733 % 0,44  
Euro 8,6939 8,7012 % 0,27  
Sterlin 9,6030 9,6511 % 0,43  
Frank 8,0616 8,1101 % 0,33  
Riyal 1,9597 1,9695 % 0,43  
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11:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.952 -1,88  
Altın Gr. 462 462 0,97  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.109 13,83  
Yarım 1.465 1.504 6,69  
Çeyrek 735 752 3,34  
Gümüş.Ons 26,88 26,92 -0,59  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,14  
B. Petrol 44,67 44,67 -0,29  
Seans Raporu 11:11
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