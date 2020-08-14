***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.08.2020 11:56
- Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 14.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868951
BIST
13:491.080
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -20,65
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
13:497,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3805
En Düşük
7,3269
13:498,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7176
En Düşük
8,6435
13:49461,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 461,75
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KENT
|2.289,90
|7.123.879
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.569.524
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|82.852.678
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|132.847.089
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.565.829
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.348.782
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.395.229
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|82.594.376
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|10.791.828
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.020.550
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,97
|787.064.966
|% -0,51
|
|TUPRS
|78,45
|460.226.582
|% 0,06
|
|RTALB
|40,90
|408.180.514
|% -4,88
|
|THYAO
|11,01
|348.694.804
|% -1,17
|
|ASELS
|17,25
|344.492.800
|% -1,93
|
|EKGYO
|1,97
|787.064.966
|% -0,51
|
|TSKB
|1,08
|127.896.270
|% -3,57
|
|DOHOL
|2,07
|206.709.740
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,07
|170.912.837
|% -1,90
|
|KRDMD
|2,74
|223.128.123
|% -2,49
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3711
|7,3759
|% 0,48
|
|Euro
|8,7065
|8,7169
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,6299
|9,6782
|% 0,71
|
|Frank
|8,0674
|8,1160
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9612
|1,9710
|% 0,51
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-7,62
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|27,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,33
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|-0,19
|