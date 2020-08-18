***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Özel Sektör Tahvili Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.07.2021Vade (Gün Sayısı) 377Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,77100Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,70397Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTEBK72130Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.562.000Kupon Sayısı 13Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 0,771 112.273,02 Evet2 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 0,771 112.273,023 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,771 112.273,024 10.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 0,771 112.273,025 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,771 112.273,026 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 0,771 112.273,027 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 0,771 112.273,028 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 0,771 112.273,029 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 0,771 112.273,0210 03.05.2021 30.04.2021 03.05.2021 0,771 112.273,0211 01.06.2021 31.05.2021 01.06.2021 0,771 112.273,0212 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 0,771 112.273,0213 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 0,771 112.273,02Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 14.562.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 14.562.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSTEBK72130 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi 17 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Not: 17.08.2020 tarih, saat 11:38'de yapılan KAP açıklaması güncellemesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869641BIST