***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.04.2021Vade (Gün Sayısı) 279Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,81500Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,59597Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK42130Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 142.234.581Kupon Sayısı 9Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 0,815 1.159.211,84 Evet2 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 0,815 1.159.211,84 Evet3 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,815 1.159.211,844 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 0,815 1.159.211,845 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 0,815 1.159.211,846 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 0,815 1.159.211,847 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 0,815 1.159.211,848 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021 0,815 1.159.211,849 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 0,815 1.159.211,84Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 142.234.581* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 142.234.581 TL nominal değerli, 279 gün vadeli, TRFTEBK42130 ISIN kodlu bononun 2. kupon ödemesi 17 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875429BIST