***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 19.03.2021Vade (Gün Sayısı) 273Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,35000Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,42582Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK32131Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 401.041.543Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,35 9.424.476,26 Evet2 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 2,35 9.424.476,263 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 2,35 9.424.476,26Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 401.041.543* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 401.041.543 TL nominal değerli, 273 gün vadeli, TRFTEBK32131 ISIN kodlu bononun 1. kupon ödemesi 18 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875604BIST