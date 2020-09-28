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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.09.2020 16:05
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK92010 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 45
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK92010
Satışa Başlanma Tarihi 13.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 169.240.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.09.2020
Kayıt Tarihi 25.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.09.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 14.08.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 45 gün vadeli, TRFTEBK92010 ISIN kodlu, 169.240.000.- TL nominal değerli bononun bugün (28 Eylül 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877011


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YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
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Sterlin 9,9887 10,0388 % 2,63  
Frank 8,3807 8,4312 % 2,04  
Riyal 2,0713 2,0817 % 1,75  
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Altın Gr. 468 469 10,04  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,31 23,35 0,44  
Gümüş Gr. 5,84 5,85 0,21  
B. Petrol 42,58 42,58 0,17  
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