***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2021Vade (Gün Sayısı) 279Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,81500Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,59597Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK42122Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.366.417Kupon Sayısı 9Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 0,815 630.536,3 Evet2 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 0,815 630.536,3 Evet3 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,815 630.536,3 Evet4 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 0,815 630.536,35 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,815 630.536,36 12.01.2021 11.01.2021 12.01.2021 0,815 630.536,37 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 0,815 630.536,38 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 0,815 630.536,39 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 0,815 630.536,3Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 77.366.417* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 77.366.417 TL nominal değerli, 279 gün vadeli, TRFTEBK42122 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi 12 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880683BIST