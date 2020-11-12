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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.11.2020 10:20
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman bonosu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,88800
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,80400
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK32156
Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.860.096
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 0,888 43.157,65 Evet
2 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 0,888 43.157,65 Evet
3 12.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 0,888 43.157,65 Evet
4 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,888 43.157,65
5 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 0,888 43.157,65
6 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 0,888 43.157,65
7 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 0,888 43.157,65
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 4.860.096

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 4.860.096 TL nominal değerli, 210 gün vadeli, TRFTEBK32156 ISIN kodlu bononun 3. kupon ödemesi 12 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888054


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BFREN 1.145,80 40.796.872 % 9,99  
DOAS 28,86 76.749.381 % 9,98  
TLMAN 36,58 10.131.960 % 9,98  
BMELK 17,85 1.110.913 % 9,98  
TKURU 391,40 5.012.296 % 9,97  
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11:18 Alış Satış %  
Dolar 7,8284 7,8360 % 0,53  
Euro 9,2300 9,2508 % 0,67  
Sterlin 10,3196 10,3714 % 0,52  
Frank 8,5379 8,5893 % 0,86  
Riyal 2,0863 2,0968 % 0,72  
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11:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 4,31  
Altın Gr. 474 474 6,65  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -145,00  
Tam 3.136 3.217 -146,45  
Yarım 1.516 1.556 -70,84  
Çeyrek 760 778 -35,42  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 -0,09  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,05  
B. Petrol 43,80 43,80 0,01  
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