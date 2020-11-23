***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.11.2020 12:11
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman bonosu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 300
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,78900
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,59950
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK42114
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 266.182.279
Kupon Sayısı 10
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,789 2.100.178,18 Evet
2 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 0,789 2.100.178,18 Evet
3 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 0,789 2.100.178,18 Evet
4 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,789 2.100.178,18 Evet
5 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 0,789 2.100.178,18 Evet
6 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 0,789 2.100.178,18
7 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 0,789 2.100.178,18
8 22.02.2021 19.02.2021 22.02.2021 0,789 2.100.178,18
9 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 0,789 2.100.178,18
10 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 0,789 2.100.178,18
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 266.182.279
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 266.182.279 TL nominal değerli, 300 gün vadeli, TRFTEBK42114 ISIN kodlu bononun 5. kupon ödemesi 23 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889523
BIST