***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.03.2021Vade (Gün Sayısı) 273Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,35000Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,42582Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK32115Satışa Başlanma Tarihi 02.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.794.749.264Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 2,35 65.676.607,7 Evet2 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 2,35 65.676.607,7 Evet3 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 2,35 65.676.607,7Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 2.794.749.264* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 2.794.749.264 TL nominal değerli, 273 gün vadeli, TRFTEBK32115 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi 04 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891382BIST