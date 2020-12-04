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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.12.2020 12:21



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,35000
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,42582
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK32115
Satışa Başlanma Tarihi 02.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.794.749.264
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 2,35 65.676.607,7 Evet
2 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 2,35 65.676.607,7 Evet
3 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 2,35 65.676.607,7
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 2.794.749.264

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 2.794.749.264 TL nominal değerli, 273 gün vadeli, TRFTEBK32115 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi 04 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891382


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RYGYO 6,71 29.430.973 % 10,00  
ERBOS 35,56 32.876.589 % 9,96  
DIRIT 4,54 217.330 % 9,93  
SILVR 5,69 28.981.863 % 9,85  
BEYAZ 10,95 7.715.990 % 9,61  
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Sterlin 10,4386 10,4910 % 0,14  
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Riyal 2,0727 2,0831 % 0,32  
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Altın Ons 1.841 1.841 -0,98  
Altın Gr. 461 461 1,18  
Cumhuriyet 3.062 3.109 -1,00  
Tam 3.047 3.124 -1,47  
Yarım 1.473 1.511 -0,71  
Çeyrek 739 756 -0,35  
Gümüş.Ons 24,17 24,21 0,06  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,03  
B. Petrol 49,69 49,69 0,98  
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