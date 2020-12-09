***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBKA2015 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.12.2020Vade (Gün Sayısı) 190Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBKA2015Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 217.560.380Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.12.2020Kayıt Tarihi 08.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 02.06.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 190 gün vadeli, TRFTEBKA2015 ISIN kodlu, 217.560.380.- TL nominal değerli bononun bugün (09 Aralık 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892277BIST