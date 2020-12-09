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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.12.2020 12:49



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBKA2015 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 190
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBKA2015
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 217.560.380
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.12.2020
Kayıt Tarihi 08.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 02.06.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 190 gün vadeli, TRFTEBKA2015 ISIN kodlu, 217.560.380.- TL nominal değerli bononun bugün (09 Aralık 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892277


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KRVGD 13,16 274.734.543 % 9,94  
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Tam 3.085 3.162 -18,19  
Yarım 1.491 1.530 -8,80  
Çeyrek 748 765 -4,40  
Gümüş.Ons 24,14 24,19 -0,40  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,08  
B. Petrol 48,95 48,95 0,11  
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