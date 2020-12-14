***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 12.03.2021Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,88800Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,80400Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK32156Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.860.096Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 0,888 43.157,65 Evet2 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 0,888 43.157,65 Evet3 12.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 0,888 43.157,65 Evet4 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,888 43.157,65 Evet5 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 0,888 43.157,656 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 0,888 43.157,657 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 0,888 43.157,65Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 4.860.096* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 4.860.096 TL nominal değerli, 210 gün vadeli, TRFTEBK32156 ISIN kodlu bononun 4. kupon ödemesi 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892987BIST