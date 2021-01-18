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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.01.2021 12:04



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Özel Sektör Tahvili kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 384
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,85000
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,69531
Satış
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BIST En Aktif Hisseler17:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 33,66 207.284.214 % 10,00  
POLTK 529,20 19.696.573 % 10,00  
ACSEL 20,46 12.995.061 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.904.071 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.904.071 % 10,00  
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17:40 Alış Satış %  
Dolar 7,4905 7,4989 % 0,54  
Euro 9,0449 9,0543 % 0,47  
Sterlin 10,1377 10,1886 % 0,36  
Frank 8,3845 8,4350 % 0,59  
Riyal 1,9944 2,0044 % 0,61  
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17:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.834 7,97  
Altın Gr. 443 443 5,04  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 24,89 24,92 0,20  
Gümüş Gr. 6,00 6,00 0,08  
B. Petrol 55,02 55,02 -0,08  
Seans Raporu 17:40
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