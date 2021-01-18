***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.01.2021 12:04
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Özel Sektör Tahvili kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 384
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,85000
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,69531
Satış
17:401.559
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 34,14
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.559
En Düşük
1.509
17:407,4989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:409,0543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0425
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:40442,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,04
|Açılış
|: 442,85
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KONTR
|33,66
|207.284.214
|% 10,00
|
|POLTK
|529,20
|19.696.573
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|12.995.061
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,85
|58.997.541
|% -6,74
|
|SILVR
|9,41
|31.049.159
|% -6,55
|
|PEGYO
|1,64
|42.997.780
|% -5,95
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,27
|2.033.127.258
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.770.338.866
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,30
|1.492.539.211
|% 1,89
|
|GARAN
|10,09
|1.338.111.679
|% 0,70
|
|SISE
|7,79
|1.066.804.793
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,59
|1.770.338.866
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|947.617.581
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,44
|465.633.904
|% 4,35
|
|KRDMD
|7,27
|2.033.127.258
|% 9,98
|
|TSKB
|1,88
|534.867.317
|% 0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4905
|7,4989
|% 0,54
|
|Euro
|9,0449
|9,0543
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1377
|10,1886
|% 0,36
|
|Frank
|8,3845
|8,4350
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9944
|2,0044
|% 0,61
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|7,97
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,08
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|-0,08
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55ACSEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 499 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SISE, SAHOL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 38 artarak (% 1.80 ) 1, 381
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDZA, KSTUR, YESIL, TURGG, KRTEK, PSDTC, POLTK, PSDTC, AYCES, BRKSN
-
17:54
BOSSA, KRDMB, YYAPI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında