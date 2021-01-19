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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.01.2021 10:27


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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 279
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,81500
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,59597
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK42130
Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 142.234.581
Kupon Sayısı 9

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 0,815 1.159.211,84 Evet
2 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 0,815 1.159.211,84 Evet
3 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,815 1.159.211,84 Evet
4 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 0,815 1.159.211,84 Evet
5 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 0,815 1.159.211,84 Evet
6 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 0,815 1.159.211,84 Evet
7 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 0,815 1.159.211,84
8 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021 0,815 1.159.211,84
9 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 0,815 1.159.211,84
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 142.234.581

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 142.234.581 TL nominal değerli, 279 gün vadeli, TRFTEBK42130 ISIN kodlu bononun 6. kupon ödemesi 19 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903193


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TMPOL 14,97 12.701.408 % 9,99  
SNKRN 32,36 393.530 % 9,99  
KSTUR 244,40 708.027 % 9,99  
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Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 25,13 25,17 0,22  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,05  
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