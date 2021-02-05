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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.02.2021 10:49



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Özel Sektör Tahvili kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,77100
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,70397
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTEBK72130
Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.562.000
Kupon Sayısı 13

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 0,771 112.273,02 Evet
2 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 0,771 112.273,02 Evet
3 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,771 112.273,02 Evet
4 10.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 0,771 112.273,02 Evet
5 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,771 112.273,02 Evet
6 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 0,771 112.273,02 Evet
7 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 0,771 112.273,02 Evet
8 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 0,771 112.273,02
9 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 0,771 112.273,02
10 03.05.2021 30.04.2021 03.05.2021 0,771 112.273,02
11 01.06.2021 31.05.2021 01.06.2021 0,771 112.273,02
12 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 0,771 112.273,02
13 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 0,771 112.273,02
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 14.562.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 14.562.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSTEBK72130 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödemesi 05 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907670


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Tam 2.722 2.793 -75,97  
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