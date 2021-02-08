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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.02.2021 10:43



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK22116 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 242
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK22116
Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.912.472
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.02.2021
Kayıt Tarihi 05.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 11.06.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 242 gün vadeli, TRFTEBK22116 ISIN kodlu, 400.912.472- TL nominal değerli bononun bugün (08 Şubat 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908093


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Tam 2.694 2.763 -29,94  
Yarım 1.302 1.336 -14,48  
Çeyrek 653 668 -7,24  
Gümüş.Ons 27,06 27,10 0,24  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,08  
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