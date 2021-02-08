***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 07.06.2021Vade (Gün Sayısı) 360Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,77500Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,42917Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK62112Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 309.430.583Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 0,775 2.398.087,02 Evet2 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 0,775 2.398.087,02 Evet3 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 0,775 2.398.087,02 Evet4 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,775 2.398.087,02 Evet5 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,775 2.398.087,02 Evet6 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,775 2.398.087,02 Evet7 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 0,775 2.398.087,02 Evet8 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 0,775 2.398.087,02 Evet9 09.03.2021 08.03.2021 09.03.2021 0,775 2.398.087,0210 08.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 0,775 2.398.087,0211 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 0,775 2.398.087,0212 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 0,775 2.398.087,02Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 309.430.583* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 309.430.583 TL nominal değerli, 360 gün vadeli, TRFTEBK62112 ISIN kodlu bononun 8. kupon ödemesi 08 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908114BIST