Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.02.2021 15:25



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK22124 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 248
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK22124
Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 319.771.469
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.02.2021
Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 12.06.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 248 gün vadeli, TRFTEBK22124 ISIN kodlu, 319.771.469.- TL nominal değerli bononun bugün (15 Şubat 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909641


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:281.556
Değişim :  1,15% |  17,64
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.547
BIST En Aktif Hisseler15:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 12,32 12.460.665 % 10,00  
VERTU 34,10 11.267.493 % 10,00  
MZHLD 40,70 276.597 % 10,00  
BALAT 9,90 2.536.380 % 10,00  
EPLAS 41,58 4.353.967 % 10,00  
daha fazla
15:28 Alış Satış %  
Dolar 6,9634 6,9655 % -1,00  
Euro 8,4515 8,4571 % -0,81  
Sterlin 9,6599 9,7084 % -0,58  
Frank 7,7897 7,8366 % -0,86  
Riyal 1,8522 1,8615 % -0,95  
daha fazla
15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 2,35  
Altın Gr. 408 408 -3,92  
Cumhuriyet 2.718 2.759 -22,00  
Tam 2.705 2.773 -21,86  
Yarım 1.307 1.342 -10,58  
Çeyrek 656 671 -5,29  
Gümüş.Ons 27,64 27,67 0,39  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,03  
B. Petrol 63,35 63,35 0,92  
Seans Raporu 15:28
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru