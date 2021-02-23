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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.02.2021 14:23



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK22157 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK22157
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.695.955
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.02.2021
Kayıt Tarihi 22.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 28.07.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 210 gün vadeli, TRFTEBK22157 ISIN kodlu, 105.695.955.- TL nominal değerli bononun bugün (23 Şubat 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911809


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Yarım 1.312 1.346 9,47  
Çeyrek 658 673 4,74  
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