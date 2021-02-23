***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK22157 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2021Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK22157Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.695.955Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.02.2021Kayıt Tarihi 22.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 28.07.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 210 gün vadeli, TRFTEBK22157 ISIN kodlu, 105.695.955.- TL nominal değerli bononun bugün (23 Şubat 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911809BIST