***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK22140 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2021Vade (Gün Sayısı) 239Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK22140Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 246.745.058Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.02.2021Kayıt Tarihi 25.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.02.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 29-30.06.2020-01.07.2020 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 239 gün vadeli, TRFTEBK22140 ISIN kodlu, 246.745.058,- TL nominal değerli bononun bugün (26 Şubat 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913306BIST