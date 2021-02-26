Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.02.2021 15:53



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK22140 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 239
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK22140
Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 246.745.058
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.02.2021
Kayıt Tarihi 25.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 29-30.06.2020-01.07.2020 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 239 gün vadeli, TRFTEBK22140 ISIN kodlu, 246.745.058,- TL nominal değerli bononun bugün (26 Şubat 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913306


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:441.475
Değişim :  -0,89% |  -13,30
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480 En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler15:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 224,70 141.630.582 % 9,99  
MMCAS 6,42 385.822 % 9,93  
PAMEL 26,12 3.194.697 % 9,93  
SILVR 6,65 28.673.860 % 9,92  
BLCYT 9,18 56.749.669 % 9,03  
daha fazla
15:44 Alış Satış %  
Dolar 7,4405 7,4435 % 1,23  
Euro 9,0168 9,0240 % 0,75  
Sterlin 10,3099 10,3616 % 0,40  
Frank 8,1427 8,1918 % 0,75  
Riyal 1,9687 1,9785 % 0,71  
daha fazla
15:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 -9,21  
Altın Gr. 421 421 2,69  
Cumhuriyet 2.800 2.843 41,00  
Tam 2.784 2.857 42,20  
Yarım 1.346 1.382 20,42  
Çeyrek 675 691 10,21  
Gümüş.Ons 26,76 26,80 -0,58  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,07  
B. Petrol 65,13 65,13 -0,99  
Seans Raporu 15:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru