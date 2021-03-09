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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.03.2021 14:01



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman bonosu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 360
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,77500
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,42917
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK62112
Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 309.430.583
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 0,775 2.398.087,02 Evet
2 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 0,775 2.398.087,02 Evet
3 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 0,775 2.398.087,02 Evet
4 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,775 2.398.087,02 Evet
5 09.11.2020 06.11.2020 09.11.202 2.398.087,02 Evet
6 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,775 2.398.087,02 Evet
7 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 0,775 2.398.087,02 Evet
8 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 0,775 2.398.087,02 Evet
9 09.03.2021 08.03.2021 09.03.2021 0,775 2.398.087,02 Evet
10 08.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 0,775 2.398.087,02
11 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 0,775 2.398.087,02
12 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 0,775 2.398.087,02
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 309.430.583

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 309.430.583 TL nominal değerli, 360 gün vadeli, TRFTEBK62112 ISIN kodlu bononun 9. kupon ödemesi 09 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916491


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