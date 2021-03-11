***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.03.2021 08:40
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 91 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK62138
Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 328.447.532
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarihinde 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 91 gün vadeli, 328.447.532 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 12.03.2021tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917171
BIST