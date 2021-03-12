***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.03.2021 14:56
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK32156 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı Kupon ve İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,88800
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,80400
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK32156
Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.860.096
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi
16:141.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
16:147,5764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1005
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
16:149,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0675
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
16:14414,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 414,53
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TRILC
|17,71
|10.110.710
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|113.875.180
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.439.498
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|ULUSE
|58,45
|2.838.542
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|BURCE
|27,10
|42.390.004
|% -6,36
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|MARTI
|2,56
|55.930.189
|% -5,54
|
|GARAN
|8,96
|1.221.804.268
|% 0,00
|
|SASA
|44,92
|975.572.723
|% 0,04
|
|EKGYO
|2,30
|644.595.254
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,58
|611.696.153
|% 1,34
|
|TCELL
|16,62
|538.766.402
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,30
|644.595.254
|% -0,86
|
|YKBNK
|2,74
|374.258.166
|% 0,74
|
|GARAN
|8,96
|1.221.804.268
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,92
|84.015.404
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,58
|611.696.153
|% 1,34
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5667
|7,5726
|% 1,29
|
|Euro
|9,0322
|9,0428
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,4905
|10,5431
|% 0,58
|
|Frank
|8,1110
|8,1599
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0129
|2,0230
|% 1,28
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-20,20
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.752
|2.794
|-25,00
|
|Tam
|2.741
|2.812
|-11,16
|
|Yarım
|1.325
|1.360
|-5,39
|
|Çeyrek
|664
|680
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|-0,23
|
Seans Raporu
16:12
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