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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.03.2021 14:56



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK32156 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı Kupon ve İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,88800
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,80400
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK32156
Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.860.096
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:141.556
Değişim :  -0,01% |  -0,15
Açılış :  1.558  
Önceki Kapanış :  1.556  
En Yüksek
1.562 En Düşük
1.549
BIST En Aktif Hisseler16:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 17,71 10.110.710 % 10,00  
MERIT 311,50 1.268.835 % 9,99  
SANKO 12,01 113.875.180 % 9,98  
VAKKO 14,24 45.439.498 % 9,96  
KAPLM 26,08 2.969.723 % 9,95  
daha fazla
16:12 Alış Satış %  
Dolar 7,5667 7,5726 % 1,29  
Euro 9,0322 9,0428 % 0,74  
Sterlin 10,4905 10,5431 % 0,58  
Frank 8,1110 8,1599 % 0,65  
Riyal 2,0129 2,0230 % 1,28  
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16:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 -20,20  
Altın Gr. 414 414 -0,13  
Cumhuriyet 2.752 2.794 -25,00  
Tam 2.741 2.812 -11,16  
Yarım 1.325 1.360 -5,39  
Çeyrek 664 680 -2,94  
Gümüş.Ons 25,57 25,60 -0,55  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,07  
B. Petrol 69,40 69,40 -0,23  
Seans Raporu 16:12
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