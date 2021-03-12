***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.03.2021 14:59
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK32123 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı Kupon ve İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,35000
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,42582
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK32123
Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 567.821.573
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 2,35 13.343.806,97 Evet
2 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 2,35 13.343.806,97 Evet
3 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 2,35 13.343.806,97 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 567.821.573 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 567.821.573 TL nominal değerli, 273 gün vadeli, TRFTEBK32123 ISIN kodlu bononun 3. Kupon ve itfa ödemesi 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917870
BIST