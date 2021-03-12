***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK32123 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı Kupon ve İtfa ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 12.03.2021Vade (Gün Sayısı) 273Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,35000Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,42582Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK32123Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 567.821.573Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 2,35 13.343.806,97 Evet2 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 2,35 13.343.806,97 Evet3 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 2,35 13.343.806,97 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 567.821.573 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 567.821.573 TL nominal değerli, 273 gün vadeli, TRFTEBK32123 ISIN kodlu bononun 3. Kupon ve itfa ödemesi 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917870BIST