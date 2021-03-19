***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.03.2021 12:14
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK32131 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı Kupon ve İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,35000
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,42582
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK32131
Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 401.041.543
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,35 9.424.476,26 Evet
2 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 2,35 9.424.476,26 Evet
3 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 2,35 9.424.476,26 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 401.041.543 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 401.041.543 TL nominal değerli, 273 gün vadeli, TRFTEBK32131 ISIN kodlu bononun 3. Kupon ve itfa ödemesi 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919221
BIST