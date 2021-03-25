***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK32149 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.03.2021Vade (Gün Sayısı) 273Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK32149Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.03.2021Kayıt Tarihi 24.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.03.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 25.06.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 273 gün vadeli, TRFTEBK32149 ISIN kodlu, 161.000.000.- TL nominal değerli bononun bugün (25 Mart 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920404BIST