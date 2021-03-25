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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.03.2021 12:45



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK32149 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK32149
Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.03.2021
Kayıt Tarihi 24.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.03.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 25.06.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 273 gün vadeli, TRFTEBK32149 ISIN kodlu, 161.000.000.- TL nominal değerli bononun bugün (25 Mart 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920404


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