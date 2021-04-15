***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2021 12:27
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK42122 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı Kupon ve İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 279
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,81500
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,59597
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK42122
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.366.417
Kupon Sayısı 9
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 0,815 630.536,3 Evet
2 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 0,815 630.536,3 Evet
3 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,815 630.536,3 Evet
4 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 0,815 630.536,3 Evet
5 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,815 630.536,3 Evet
6 12.01.2021 11.01.2021 12.01.2021 0,815 630.536,3 Evet
7 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 0,815 630.536,3 Evet
8 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 0,815 630.536,3 Evet
9 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 0,815 630.536,3 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 77.366.417 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 77.366.417 TL nominal değerli, 279 gün vadeli, TRFTEBK42122 ISIN kodlu bononun itfa ve 9. kupon ödemesi 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928393
BIST