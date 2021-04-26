***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Özel Sektör Tahvili Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.07.2021Vade (Gün Sayısı) 384Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,85000Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,69531Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTEBK72122Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.470.186Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 0,85 173.996,58 Evet2 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 0,85 173.996,58 Evet3 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 0,85 173.996,58 Evet4 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,85 173.996,58 Evet5 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 0,85 173.996,58 Evet6 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 0,85 173.996,58 Evet7 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 0,85 173.996,58 Evet8 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 0,85 173.996,58 Evet9 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 0,85 173.996,58 Evet10 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 0,85 173.996,5811 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 0,85 173.996,5812 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 0,85 173.996,58Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 20.470.186* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 20.470.186 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSTEBK72122 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödemesi 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930831BIST