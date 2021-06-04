***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK62120 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.06.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK62120Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.526.464.352Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.06.2021Kayıt Tarihi 03.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.06.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 01-02-03 Mart 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTEBK62120 ISIN kodlu, 1.526.464.352,- TL nominal değerli bononun bugün (04 Haziran 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940064BIST