***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.06.2021 12:28
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Özel Sektör Tahvili Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 372
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,80700
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50177
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTEBK72114
Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.771.028
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,807 240.252,2 Evet
2 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 0,807 240.252,2 Evet
3 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 0,807 240.252,2 Evet
4 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 0,807 240.252,2 Evet
5 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 0,807 240.252,2 Evet
6 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 0,807 240.252,2 Evet
7 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 0,807 240.252,2 Evet
8 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 0,807 240.252,2 Evet
9 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 0,807 240.252,2 Evet
10 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 0,807 240.252,2 Evet
11 08.06.2021 07.06.2021 08.06.2021 0,807 240.252,2 Evet
12 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 0,807 240.252,2
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 29.771.028
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 29.771.028 TL nominal değerli, 372 gün vadeli, TRSTEBK72114 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödemesi 08 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940992
BIST