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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.06.2021 09:36



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 70 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK82136
Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.380.636
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2021 tarihinde 23/703 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 70 gün vadeli, 103,380,636 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 18.06.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942770


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YKBNK 2,23 264.584.929 % 0,00  
TSPOR 2,82 134.369.670 % 0,00  
SONME 38,00 1.741.617 % 0,00  
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Dolar 8,6235 8,6261 % 0,12  
Euro 10,3468 10,3558 % 0,13  
Sterlin 12,0416 12,1019 % 0,24  
Frank 9,4544 9,5114 % 0,10  
Riyal 2,2950 2,3065 % 0,20  
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Altın Ons 1.814 1.814 2,05  
Altın Gr. 503 503 1,10  
Cumhuriyet 3.383 3.434 -11,00  
Tam 3.364 3.449 -10,72  
Yarım 1.626 1.668 -5,19  
Çeyrek 816 834 -2,60  
Gümüş.Ons 26,96 26,99 -0,02  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,00  
B. Petrol 74,06 74,06 -0,33  
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