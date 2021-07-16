***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.07.2021 12:57
18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK72111
Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.644.576
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.07.2021
Kayıt Tarihi 14.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 12-13-14 Nisan 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFTEBK72111 ISIN kodlu, 25.644.576,- TL nominal değerli bononun bugün (16 Temmuz 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951471
BIST
16:231.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,36
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
16:238,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0370
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
16:2310,1086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0280
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
16:23500,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,90
|Açılış
|: 500,17
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler16:23
|KGYO
|7,15
|30.064.776
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.643.296
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.187.189
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.904.804
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|34.914.682
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|DOCO
|677,30
|32.023.861
|% -3,72
|
|SASA
|31,00
|1.100.776.840
|% -0,51
|
|THYAO
|13,13
|445.864.361
|% 0,38
|
|TOASO
|30,56
|230.481.705
|% 0,39
|
|PETKM
|5,31
|175.483.114
|% -0,19
|
|KOZAL
|106,50
|154.501.680
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,31
|153.159.341
|% -0,43
|
|PEKGY
|1,03
|60.596.831
|% 3,00
|
|SKBNK
|1,07
|62.198.616
|% 2,88
|
|SASA
|31,00
|1.100.776.840
|% -0,51
|
|EKGYO
|1,82
|61.618.451
|% 0,55
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5241
|8,5274
|% -0,43
|
|Euro
|10,1011
|10,1086
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,7446
|11,8035
|% -0,58
|
|Frank
|9,2388
|9,2945
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2656
|2,2769
|% -0,54
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,49
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,99
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,75
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,24
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,08
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,25
|