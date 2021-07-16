Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.07.2021 12:57


18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK72111
Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.644.576
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.07.2021
Kayıt Tarihi 14.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 12-13-14 Nisan 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFTEBK72111 ISIN kodlu, 25.644.576,- TL nominal değerli bononun bugün (16 Temmuz 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951471


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:231.363
Değişim :  -0,32% |  -4,36
Açılış :  1.370  
Önceki Kapanış :  1.367  
En Yüksek
1.374 En Düşük
1.360
BIST En Aktif Hisseler16:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 7,15 30.064.776 % 10,00  
KARYE 8,80 79.643.296 % 10,00  
SERVE 17,60 89.618 % 10,00  
VBTYZ 15,87 29.187.189 % 9,98  
EDATA 8,93 11.904.804 % 9,98  
daha fazla
16:23 Alış Satış %  
Dolar 8,5241 8,5274 % -0,43  
Euro 10,1011 10,1086 % -0,28  
Sterlin 11,7446 11,8035 % -0,58  
Frank 9,2388 9,2945 % -0,64  
Riyal 2,2656 2,2769 % -0,54  
daha fazla
16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -6,49  
Altın Gr. 500 500 -3,99  
Cumhuriyet 3.312 3.362 -9,00  
Tam 3.295 3.378 -8,75  
Yarım 1.593 1.634 -4,24  
Çeyrek 799 817 -2,12  
Gümüş.Ons 26,06 26,08 -0,28  
Gümüş Gr. 7,14 7,15 -0,11  
B. Petrol 73,72 73,72 0,25  
Seans Raporu 16:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru