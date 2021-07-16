***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.07.2021Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK72111Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.644.576Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.07.2021Kayıt Tarihi 14.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.07.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 12-13-14 Nisan 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFTEBK72111 ISIN kodlu, 25.644.576,- TL nominal değerli bononun bugün (16 Temmuz 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951471BIST