***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2021 12:58
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSTEBK72122 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı Kupon ve İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 384
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,85000
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,69531
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTEBK72122
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.470.186
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 0,85 173.996,58 Evet
2 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 0,85 173.996,58 Evet
3 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 0,85 173.996,58 Evet
4 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,85 173.996,58 Evet
5 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 0,85 173.996,58 Evet
6 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 0,85 173.996,58 Evet
7 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 0,85 173.996,58 Evet
8 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 0,85 173.996,58 Evet
9 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 0,85 173.996,58 Evet
10 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 0,85 173.996,58 Evet
11 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 0,85 173.996,58 Evet
12 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 0,85 173.996,58 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 20.470.186 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 20.470.186 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSTEBK72122 ISIN kodlu tahvilin 12. Kupon ve İtfa ödemesi 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952523
BIST