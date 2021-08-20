***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.08.2021 11:10
25.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK82110
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.662.032.429
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.08.2021
Kayıt Tarihi 19.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 01-02 Haziran 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli, TRFTEBK82110 ISIN kodlu, 1.662.032.429,- TL nominal değerli bononun bugün (20 Ağustos 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959612
BIST
12:481.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
12:488,5386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
12:489,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 9,9400
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|Önceki Kapanış
|: 9,9550
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10,0146
En Düşük
9,9367
12:48489,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,45
|Açılış
|: 489,41
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler12:48
|AGYO
|4,52
|180.581.187
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|233.952
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|PENTA
|98,30
|7.434.499
|% 8,68
|
|SELVA
|8,10
|57.224.950
|% -8,06
|
|DMSAS
|7,58
|135.239.331
|% -5,72
|
|FONET
|14,89
|10.818.109
|% -5,04
|
|RYGYO
|4,65
|8.471.811
|% -4,91
|
|EUKYO
|6,89
|1.749.085
|% -4,83
|
|GARAN
|9,31
|455.006.616
|% 0,22
|
|EREGL
|18,46
|293.425.027
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,60
|247.285.062
|% -1,04
|
|KOZAA
|15,18
|232.892.031
|% 3,27
|
|KOZAL
|106,10
|212.077.307
|% 0,38
|
|ODAS
|1,41
|85.764.302
|% -1,40
|
|GARAN
|9,31
|455.006.616
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,84
|87.556.668
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|102.956.270
|% 0,00
|
|AGYO
|4,52
|180.581.187
|% 9,98
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5360
|8,5386
|% 0,37
|
|Euro
|9,9729
|9,9773
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,5866
|11,6447
|% 0,39
|
|Frank
|9,2573
|9,3131
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2694
|2,2808
|% 0,55
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|1,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.227
|3.308
|10,05
|
|Yarım
|1.560
|1.600
|4,85
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,43
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,01
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,18
|