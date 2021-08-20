Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.08.2021 11:10


25.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK82110
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.662.032.429
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.08.2021
Kayıt Tarihi 19.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 01-02 Haziran 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli, TRFTEBK82110 ISIN kodlu, 1.662.032.429,- TL nominal değerli bononun bugün (20 Ağustos 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959612


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:481.439
Değişim :  -0,09% |  -1,32
Açılış :  1.440  
Önceki Kapanış :  1.440  
En Yüksek
1.444 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler12:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 4,52 180.581.187 % 9,98  
GESAN 20,56 233.952 % 9,95  
UTPYA 24,30 331.817 % 9,95  
UFUK 26,98 202.539 % 8,97  
PENTA 98,30 7.434.499 % 8,68  
daha fazla
12:48 Alış Satış %  
Dolar 8,5360 8,5386 % 0,37  
Euro 9,9729 9,9773 % 0,04  
Sterlin 11,5866 11,6447 % 0,39  
Frank 9,2573 9,3131 % 0,58  
Riyal 2,2694 2,2808 % 0,55  
daha fazla
12:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 1,14  
Altın Gr. 489 489 2,97  
Cumhuriyet 3.241 3.290 6,00  
Tam 3.227 3.308 10,05  
Yarım 1.560 1.600 4,85  
Çeyrek 782 800 2,43  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 -0,10  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,01  
B. Petrol 66,27 66,27 -0,18  
Seans Raporu 12:48
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru