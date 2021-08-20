***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









25.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.08.2021Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK82110Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.662.032.429Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.08.2021Kayıt Tarihi 19.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.08.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 01-02 Haziran 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli, TRFTEBK82110 ISIN kodlu, 1.662.032.429,- TL nominal değerli bononun bugün (20 Ağustos 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959612BIST