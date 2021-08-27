***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK82136 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.08.2021Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK82136Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.380.636Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.08.2021Kayıt Tarihi 26.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.08.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTEBK82136 ISIN kodlu, 103.380.636,- TL nominal değerli bononun bugün (27 Ağustos 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960776BIST