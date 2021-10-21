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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.10.2021 09:26



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 63 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBKA2114
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.584.462.112
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2021 tarihinde 23/703 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 63 gün vadeli, 1,584,462,112 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 22.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971634


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OLMK 7,50 5.988.911 % 6,53  
SERVE 13,80 28.373 % 6,07  
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Altın Ons 1.786 1.786 3,52  
Altın Gr. 533 533 5,04  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.505 3.593 22,20  
Yarım 1.694 1.738 10,74  
Çeyrek 850 869 5,37  
Gümüş.Ons 24,19 24,24 -0,08  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 0,04  
B. Petrol 85,31 85,31 -0,51  
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