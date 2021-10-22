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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.10.2021 10:22



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBKE2110 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBKE2110
Satışa Başlanma Tarihi 16.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.560.090.913
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.10.2021
Kayıt Tarihi 21.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.10.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 16-17-18 Ağustos 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli, TRFTEBKE2110 ISIN kodlu, 1.560.090.913,- TL nominal değerli bononun bugün (22 Ekim 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971877


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ERBOS 91,65 19.143.005 % 6,82  
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Altın Ons 1.793 1.793 9,92  
Altın Gr. 554 554 8,52  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,29 24,32 0,14  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 0,12  
B. Petrol 84,11 84,11 -0,50  
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