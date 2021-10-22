***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBKE2110 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.10.2021Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBKE2110Satışa Başlanma Tarihi 16.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.560.090.913Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.10.2021Kayıt Tarihi 21.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.10.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 16-17-18 Ağustos 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli, TRFTEBKE2110 ISIN kodlu, 1.560.090.913,- TL nominal değerli bononun bugün (22 Ekim 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971877BIST