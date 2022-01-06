***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 56 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2022Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK32214Satışa Başlanma Tarihi 03.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 458.609.415Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2021 tarihinde 23/703 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 56 gün vadeli, 458,609,415 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 07.01.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989190BIST