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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.01.2022 09:17
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 56 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK32214
Satışa Başlanma Tarihi 03.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 458.609.415
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2021 tarihinde 23/703 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 56 gün vadeli, 458,609,415 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 07.01.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989190


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UZERB 46,56 1.078.004 % 9,97  
HUBVC 10,07 13.257.263 % 9,93  
DOBUR 103,10 4.571.866 % 9,91  
AYDEM 6,55 23.794.605 % 5,99  
HURGZ 2,14 18.098.274 % 5,94  
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10:35 Alış Satış %  
Dolar 13,7694 13,7854 % 0,86  
Euro 15,5635 15,5943 % 0,84  
Sterlin 18,5573 18,6504 % 0,59  
Frank 14,9276 15,0176 % 0,73  
Riyal 3,6576 3,6760 % 0,90  
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10:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -8,07  
Altın Gr. 799 799 4,12  
Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
Gümüş.Ons 22,57 22,59 -0,16  
Gümüş Gr. 9,98 10,00 -0,00  
B. Petrol 80,20 80,20 -0,60  
Seans Raporu 10:35
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