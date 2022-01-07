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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.01.2022 11:35
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK12216 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK12216
Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.054.245.420
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.01.2022
Kayıt Tarihi 06.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 01-02-03 Kasım 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli, TRFTEBK12216 ISIN kodlu, 1.054.245.420,- TL nominal değerli bononun bugün (07 Ocak 2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989788


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 113,40 5.850.079 % 9,99  
UZERB 51,20 1.132.083 % 9,97  
BRMEN 2,12 155.551 % 9,84  
RODRG 18,23 401.443 % 8,77  
LIDFA 4,70 21.072.493 % 8,55  
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Riyal 3,6713 3,6898 % 0,17  
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Altın Ons 1.789 1.789 0,97  
Altın Gr. 794 794 0,47  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,08 22,11 -0,09  
Gümüş Gr. 9,80 9,82 -0,03  
B. Petrol 82,23 82,23 0,24  
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