***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK32214 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2022Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK32214Satışa Başlanma Tarihi 03.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 458.609.415Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.03.2022Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 03-04-05 Ocak 2022 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli, TRFTEBK32214 ISIN kodlu, 458.609.415,- TL nominal değerli bononun bugün (04 Mart 2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007216BIST