Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.03.2022 12:19
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK32214 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK32214
Satışa Başlanma Tarihi 03.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 458.609.415
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.03.2022
Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 03-04-05 Ocak 2022 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli, TRFTEBK32214 ISIN kodlu, 458.609.415,- TL nominal değerli bononun bugün (04 Mart 2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007216


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:372.007
Değişim :  -0,82% |  -16,58
Açılış :  2.014  
Önceki Kapanış :  2.023  
En Yüksek
2.024 En Düşük
1.996
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,42 13.951.405 % 42,00  
MEDTR 11,93 21.699.898 % 9,95  
YUNSA 14,59 30.176.289 % 9,95  
DOHOL 2,88 528.066.309 % 8,68  
EGSER 17,98 31.562.868 % 8,64  
daha fazla
13:37 Alış Satış %  
Dolar 14,2332 14,2423 % 0,91  
Euro 15,6632 15,6910 % 0,30  
Sterlin 18,8982 18,9929 % 0,68  
Frank 15,4397 15,5327 % 0,90  
Riyal 3,7845 3,8035 % 0,92  
daha fazla
13:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 8,55  
Altın Gr. 890 890 10,91  
Cumhuriyet 5.898 5.987 87,00  
Tam 5.862 6.010 72,06  
Yarım 2.833 2.907 34,86  
Çeyrek 1.421 1.454 17,43  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 0,04  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 0,11  
B. Petrol 113 113 2,13  
Seans Raporu 13:37
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru