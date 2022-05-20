***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 63 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.07.2022Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK72228Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.396.760.775Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Uzun Vade TL İhraççı Temerrüt Notu B+ 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.04.2022 tarihinde 19/622 sayılı karar ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin 25,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 63 gün vadeli, 1.396.760.775 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 20.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. "Kısa Vade TL İhraççı Temerrüt Notu: B"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031367BIST