***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









77Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK82227Satışa Başlanma Tarihi 31.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 781.278.936Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Uzun Vade TL İhraççı Temerrüt Notu B+ 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.04.2022 tarihinde 19/622 sayılı karar ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin 25,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 77 gün vadeli, 781.278.936 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 03.06.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. "Kısa Vade TL İhraççı Temerrüt Notu: B"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034128BIST