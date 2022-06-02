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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.06.2022 09:19
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (

77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK82227
Satışa Başlanma Tarihi 31.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 781.278.936
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Uzun Vade TL İhraççı Temerrüt Notu B+ 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.04.2022 tarihinde 19/622 sayılı karar ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin 25,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 77 gün vadeli, 781.278.936 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 03.06.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. "Kısa Vade TL İhraççı Temerrüt Notu: B"




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034128


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DOHOL 4,00 1.177.574.461 % 3,26  
CLEBI 259,10 27.323.784 % 0,00  
CMBTN 211,00 3.061.428 % 0,00  
CMENT 26,32 153.651 % 0,00  
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Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
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Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,08  
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