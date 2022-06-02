***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.06.2022 09:19
77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK82227
Satışa Başlanma Tarihi 31.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 781.278.936
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Uzun Vade TL İhraççı Temerrüt Notu B+ 25.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.04.2022 tarihinde 19/622 sayılı karar ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin 25,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 77 gün vadeli, 781.278.936 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 03.06.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. "Kısa Vade TL İhraççı Temerrüt Notu: B"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034128
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,4490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0568
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4550
En Düşük
16,3796
18:0517,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1705
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6704
En Düşük
17,4621
18:05978,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,59
|Açılış
|: 978,81
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
979,78
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|30,52
|3.125.642
|% 37,86
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% 3,26
|
|CLEBI
|259,10
|27.323.784
|% 0,00
|
|CMBTN
|211,00
|3.061.428
|% 0,00
|
|CMENT
|26,32
|153.651
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,36
|182.928.914
|% 0,00
|
|AGHOL
|40,20
|35.333.796
|% 0,00
|
|AGYO
|3,32
|43.841.100
|% 0,00
|
|ADEL
|24,18
|2.407.431
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|25.510.252
|% 0,00
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% 0,00
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 0,00
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 0,00
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% 3,26
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4380
|16,4490
|% 0,35
|
|Euro
|17,6121
|17,6665
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,5090
|20,6119
|% 0,51
|
|Frank
|17,1103
|17,2134
|% 0,95
|
|Riyal
|4,3711
|4,3930
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|4,69
|
|Altın Gr.
|977
|978
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
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17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
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17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL