Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.07.2022 15:42
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK72210 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni 26.07.2022 tarihinde Fitch Derecelendirme notunda güncelleme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK72210
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 632.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2022
Kayıt Tarihi 28.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Uzun Vade TL İhraççı Temerrüt Notu B 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca 28 Nisan 2022 tarihinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTEBK72210 ISIN kodlu, 632.000.000,- TL nominal değerli bononun bugün (29 Temmuz 2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049234


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:472.582
Değişim :  1,52% |  38,55
Açılış :  2.548  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.583 En Düşük
2.539
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 12,23 1.190.325 % 9,98  
UZERB 38,56 1.297.532 % 9,98  
KRPLS 5,65 550.284.772 % 9,92  
BEYAZ 11,20 18.859.754 % 9,91  
YAYLA 6,36 69.911.601 % 9,84  
daha fazla
15:45 Alış Satış %  
Dolar 17,9214 17,9284 % 0,03  
Euro 18,2513 18,2680 % -0,05  
Sterlin 21,6294 21,7378 % -0,66  
Frank 18,6455 18,7578 % -0,33  
Riyal 4,7513 4,7751 % -0,19  
daha fazla
15:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.758 1,88  
Altın Gr. 1.011 1.011 -1,37  
Cumhuriyet 6.696 6.797 -13,00  
Tam 6.727 6.792 -42,00  
Yarım 3.278 3.320 -21,00  
Çeyrek 1.644 1.660 -10,00  
Gümüş.Ons 19,94 19,97 -0,05  
Gümüş Gr. 11,43 11,44 -0,11  
B. Petrol 104 104 2,07  
Seans Raporu 15:45
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru