***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT LEBLEBİCİ Genel Müdür ve Görevli Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Görevli Üye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan VekiliMUSTAFA AŞKIN DOLAŞTIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Ekonomi Yatırımlar LTD. Yönetim Kurulu Üyesi, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB ARVAL A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMELİS COŞAN BABAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Hukuk Baş Müşavirliği, Hukuk Başmüşaviri, Yönetim Kurulu SekreteriOSMAN DURMUŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Bireysel ve İşletme Kredileri TEB Sh.A. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKHAN MENDİ Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel ve Özel Bankacılık, Genel Müdür Yardımcısı - Bireysel ve Özel Bankacılık TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Fortis Bank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Fortis Bank Personeli Güvenlik Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKHAN ÖZDİL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Krediler TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Fortis Bank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fortis Bank Personeli Güvenlik Vakfı Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıHAKAN TIRAŞIN Teftiş Kurulu Başkanı Bankacı Teftiş Kurulu BaşkanıMEHMET ALİ CER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Bilgi Teknolojileri Fortis Bank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Fortis Bank Personeli Güvenlik Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiAKİL ÖZÇAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Piyasalar TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiKUBİLAY GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetler Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliBİROL DEPER Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı - Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi Bankacı Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı, Tüketici İşleri Koordinasyon Görevlisi TEB Sh.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetim Kurulu ÜyesiÖMER ABİDİN YENİDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yatırım Bankacılığı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu DanışmanıNİMET ELİF AKPINAR Grup Risk Yönetimi Başkanı Bankacı Grup Risk Yönetimi Başkanı, Kredi Risk Direktörü TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiTUĞRUL ÖZBAKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu, Direktör-Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine GrubuGÜLÜMSER ÖZGÜN HENDEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Bankacılık Grubu, Kurumsal Firmalar Grup Direktörü, Kurumsal Bankacılık Direktörü BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiALİ İHSAN ARIDAŞIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - KOBİ Kredileri, Kredi Danışmanı, KOBİ Kredileri Tahsis Direktörü BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiALİ GÖKHAN CENGİZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - KOBİ Bankacılığı, Kurumsal Firmalar Satış Yönetimi Grup DirektörüBADE SİPAHİOĞLU IŞIK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynaklarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837534BIST