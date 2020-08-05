***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYAVUZ CANEVİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.07.1996 Yönetim Kurulu Başkanı TSKB Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK Türk-Fransız İş Konseyi Başkan Yardımcısı, DEİK Türk-Hollanda İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, IKV Yönetim Kurulu Üyesi, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan Vekili)AKIN AKBAYGİL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.02.1988 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi Başkan Vekili TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TEB Holding A.Ş. Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Kredi Komitesi (Başkan), Seçilim ve Mali Haklar Komitesi (Başkan Vekili), Uyum Komitesi (Başkan Vekili), Risk Politikaları Komitesi (Başkan Vekili), Üst İcra Komitesi (Başkan Vekili), Risk Komitesi (Başkan Vekili)ÜMİT LEBLEBİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.09.2013 Genel Müdür ve Görevli Üye DEİK Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Üst İcra Komitesi (Üye), Kredi Komitesi (Üye), Seçilim ve Mali Haklar Komitesi (Katılımcı), İcra Komitesi (Başkan), Genel Yönetim Komitesi (Başkan), Aktif Pasif Komitesi (Başkan), Yatırım Komitesi (Başkan), İç Kontrol Komitesi (Başkan), Karşılıklar Komitesi (Başkan), Risk Politikaları Komitesi (Üye), Piyasa ve Likidite Risk Komitesi (Başkan), Bilgi Teknolojileri Yönetim Komitesi (Başkan), Donuk Alacaklar Satış Değerlendirme Komitesi (Başkan), Sürdürülebilirlik ve Paydaş Katılımı Komitesi (Katılımcı)JEAN PAUL SABET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 30.03.2010 Yönetim Kurulu Başkan Vekili BNP PARIBAS Uluslararası Bireysel Bankacılık Başkan Vekili, BNP Paribas Yatırımlar Holding Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bank Gospodarki Zywnosciowej S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, JSC "UkrSİBBANK" Yönetim Kurulu Üyesi Ukrayna, LDC Yönetim Kurulu Üyesi Fransa Bağımsız Üye Değil Üst İcra Komitesi (Başkan), Seçilim ve Mali Haklar Komitesi (Başkan)AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.09.2010 Yönetim Kurulu Üyesi , Denetim Komitesi Başkan Vekili TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB Sh. A Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Holding A.Ş., Bütçe ve Mali Kontrol Koordinatörü Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi (Başkan Vekili), Kredi Komitesi (Yedek Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Katılımcı), Karşılıklar Komitesi (Katılımcı), Risk Politikaları Komitesi (Katılımcı), Donuk Alacaklar Satış Değerlendirme Komitesi (Katılımcı)YVAN L.A.M. DE COCK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.12.2012 Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, BNPP Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, BNP Paribas Fortis Genel Müdür Danışmanı, BNP Paribas Fortis Factoring Direktör, Fortis Private Equity Belgium Direktör Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi (Üye), Uyum Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)SABRİ DAVAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2012 Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi TEB Sh.A Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi (Üye), Uyum Komitesi (Üye), İç Kontrol Komitesi (Üye), Kredi Komitesi (Yedek Üye), Risk Politikaları Komitesi (Katılımcı), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)XAVIER HENRI JEAN GUILMINEAU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.12.2015 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilÖZDEN ODABAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi (Üye), Risk Politikaları Komitesi (Katılımcı)FRANÇOİS ANDRE JESUALDO BENAROYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.01.2018 Yönetim Kurulu Üyesi BNP Paribas -IRB, Doğu Avrupa Başkanı / Türkiye Bağımsız Üye DeğilNİCOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.01.2019 Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi (Üye), Denetim Komitesi (Başkan), Uyum Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Aktif Pasif Komitesi (Sürekli Katılımcı), İç Kontrol Komitesi (Başkan Vekili), Risk Politikaları Komitesi (Sürekli Katılımcı), Donuk Alacaklar Satış Değerlendirme Komitesi (Sürekli Katılımcı), Sürdürülebilirlik ve Paydaş Katılımı Komitesi (Başkan Vekili)HANS WILFRIED J. BROUCKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 04.08.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865288BIST