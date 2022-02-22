***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.02.2022 14:22
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TEB Faktoring A.Ş. Faktoring Şirketi 50000000 43.417.497,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Diğer Mali Bağlı Ort. 28.793.895,00 70.511.100,00 TRY 96,62 Bağlı Ortaklık
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Diğer Mali Bağlı Ort. 6860210 2.057.544,00 TRY 25,60 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003429
BIST
14:142.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -15,53
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:1413,8060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1434
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7500
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:1415,6744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1956
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
15,6800
En Düşük
15,4300
14:14841,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,32
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:12
|HUNER
|2,20
|3.398.705
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.029.088
|% 9,94
|
|POLTK
|593,90
|80.349.493
|% 8,26
|
|DERHL
|6,18
|54.223.150
|% 8,04
|
|PAPIL
|21,22
|68.619.423
|% 7,77
|
|PKENT
|467,30
|721.979
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.972.002
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,94
|2.415.841.042
|% -1,70
|
|KRDMD
|11,68
|886.994.983
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,02
|806.318.869
|% -0,74
|
|EREGL
|28,60
|800.019.765
|% -0,90
|
|KARSN
|3,96
|722.144.941
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|806.318.869
|% -0,74
|
|KARSN
|3,96
|722.144.941
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,25
|271.772.852
|% -2,17
|
|ODAS
|1,37
|136.131.148
|% 0,74
|
|THYAO
|28,94
|2.415.841.042
|% -1,70
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7967
|13,8035
|% 1,03
|
|Euro
|15,6688
|15,6806
|% 1,30
|
|Sterlin
|18,6724
|18,7661
|% 0,77
|
|Frank
|14,9510
|15,0411
|% 0,69
|
|Riyal
|3,6659
|3,6843
|% 0,97
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,42
|
|Altın Gr.
|840
|841
|3,35
|
|Cumhuriyet
|5.595
|5.680
|64,00
|
|Tam
|5.567
|5.706
|65,27
|
|Yarım
|2.691
|2.760
|31,57
|
|Çeyrek
|1.350
|1.380
|15,79
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,14
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|2,35
|