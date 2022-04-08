***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYAVUZ CANEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.1996 Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Global İlişkiler Forumu Denetçi, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)AKIN AKBAYGİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 17.02.1988 Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Holding A.Ş. Genel Müdür Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan Vekili), Kredi Komitesi (Başkan), Seçilim ve Mali Haklar Komitesi (Başkan Vekili), Risk Politikaları Komitesi (Başkan Vekili), Üst İcra Komitesi (Başkan Vekili), Risk Komitesi (Başkan Vekili)ÜMİT LEBLEBİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.09.2013 Genel Müdür ve Görevli Üye TEB ARF Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Üst İcra Komitesi (Üye), Kredi Komitesi (Üye), İcra Komitesi (Başkan), Genel Yönetim Komitesi (Başkan), Aktif Pasif Komitesi (Başkan), Yatırım ve Gider Komitesi (Başkan), İç Kontrol Komitesi (Başkan), Bilgi Güvenliği ve BT Risk Komitesi (Başkan), Karşılıklar Komitesi (Başkan), Risk Politikaları Komitesi (Üye), Piyasa ve Likidite Risk Komitesi (Başkan), Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi (Başkan), Sorunlu Krediler Strateji Komitesi (Başkan), Bilgi Sistemleri Yönlendirme Komitesi (Başkan), Erdemli Davranış Komitesi (Başkan)AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.09.2010 Yönetim Kurulu Üyesi , Denetim Komitesi Başkan Vekili TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB Sh. A Yönetim Kurulu Başkanı, TEB Holding A.Ş., Bütçe ve Mali Kontrol Koordinatörü Denetim Komitesi (Başkan Vekili), Kredi Komitesi (Yedek Üye), Uyum Komitesi (Başkan Vekili), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)ÖZDEN ODABAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2017 Yönetim Kurulu Üyesi TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kredi Komitesi (Üye)FRANÇOİS ANDRE JESUALDO BENAROYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.01.2018 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi BNPP Bank Polska Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Üst İcra Komitesi (Başkan), Seçilim ve Mali Haklar Komitesi (Başkan)NİCOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.01.2019 Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi (Yedek Üye), Denetim Komitesi (Başkan), Uyum Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), İç Kontrol Komitesi (Başkan Vekili), Sürdürülebilirlik ve Paydaş Katılımı Komitesi (Başkan Vekili)HANS WILFRIED J. BROUCKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 04.08.2020 Yönetim Kurulu Üyesi UKRSIBBANK UKRAINE Kurumsal Bankacılık Başkanı Kredi Komitesi (Üye), Risk Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Risk Politikaları Komitesi (Başkan)SANDRINE FERDANE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.09.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Kurumlar Yönetimi Küresel Başkanı, Paris BaşkanAYŞE MERAL ÇİMENBİÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2022 Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi TEB ARF Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Holding A.Ş. Koordinatör Denetim Komitesi (Üye), Uyum Komitesi (Üye)METİN TOĞAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2022 Yönetim Kurulu Üyesi TEB Arval A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, BNP Parıbas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi (Üye)DIDIER ALBERT N. VAN HECKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2022 Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi BNP Parıbas Fortıs Belçika Perakende Bankacılığı Risk Başkanı Denetim Komitesi (Üye), Uyum Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018004BIST