***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT LEBLEBİCİ Genel Müdür ve Görevli Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Görevli Üye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan VekiliMUSTAFA AŞKIN DOLAŞTIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Ekonomi Yatırımlar LTD. Yönetim Kurulu Üyesi, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB ARVAL A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMELİS COŞAN BABAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Hukuk Baş Müşavirliği, Hukuk Başmüşaviri, Yönetim Kurulu SekreteriOSMAN DURMUŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Bireysel ve İşletme Kredileri TEB Sh.A. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKHAN MENDİ Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel ve Özel Bankacılık, Genel Müdür Yardımcısı - Bireysel ve Özel Bankacılık TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Fortis Bank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Fortis Bank Personeli Güvenlik Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKHAN ÖZDİL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Krediler TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Fortis Bank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fortis Bank Personeli Güvenlik Vakfı Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıHAKAN TIRAŞIN Teftiş Kurulu Başkanı Bankacı Teftiş Kurulu BaşkanıMEHMET ALİ CER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Bilgi Teknolojileri Fortis Bank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Fortis Bank Personeli Güvenlik Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiAKİL ÖZÇAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Piyasalar TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBİROL DEPER Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı - Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi Bankacı Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı, Tüketici İşleri Koordinasyon Görevlisi TEB Sh.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetim Kurulu ÜyesiÖMER ABİDİN YENİDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu DanışmanıTUĞRUL ÖZBAKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu, Direktör-Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine GrubuALİ İHSAN ARIDAŞIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - KOBİ Kredileri, Kredi Danışmanı, KOBİ Kredileri Tahsis Direktörü BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiALİ GÖKHAN CENGİZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı - KOBİ Bankacılığı, Kurumsal Firmalar Satış Yönetimi Grup DirektörüNİMET ELİF KOCAAYAN Grup Risk Yönetimi Başkanı Bankacı Grup Risk Yönetimi Başkanı, Kredi Risk Direktörü TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiORHAN HATİPOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı-Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetleri Grubu, Temel Bankacılık, ADK ve Ödeme Sistemleri Operasyonları Grup Direktörü, Temel Bankacılık ve ADK Operasyonları Direktörü BANTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiÇİĞDEM ÜNSAL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 10.2022 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları Grubu, 10.2020 - 01.2021 TEB Holding A.Ş.- Koordinatör, 01.2015 - 09.2020 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- İcra Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069054BIST