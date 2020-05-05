TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7883
|8,8324
|% 0,58
|Frank
|7,2552
|7,2989
|% -0,15
|Riyal
|1,8817
|1,8912
|% 0,70
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|2,05
|Altın Gr.
|387
|388
|2,26
|Cumhuriyet
|2.481
|2.538
|12,70
|Tam
|2.557
|2.600
|13,00
|Yarım
|1.240
|1.271
|6,40
|Çeyrek
|622
|636
|3,20
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,18
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|B. Petrol
|30,61
|30,61
|3,41
Seans Raporu
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
- 17:59XU100 Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
- 17:59TKNSA Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
- 17:58SONME Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
- 17:57ALKIM Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem