***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 90 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.04.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK42023Satışa Başlanma Tarihi 29.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 266.820.821Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.05.2019 tarihinde 29/715 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 15,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 90 gün vadeli, 266.820.821 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 30.01.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815319BIST