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***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.01.2020 09:40
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 90 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK42023
Satışa Başlanma Tarihi 29.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 266.820.821
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.05.2019 tarihinde 29/715 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 15,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 90 gün vadeli, 266.820.821 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 30.01.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815319


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BEYAZ 4,18 3.516.096 % 10,00  
PENGD 3,41 60.577.169 % 6,90  
ESCOM 2,57 5.123.539 % 6,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8002 7,8393 % 0,91  
Frank 6,1396 6,1766 % 0,79  
Riyal 1,5882 1,5962 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.578 1,07  
Altın Gr. 303 303 1,01  
Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 17,17  
Yarım 966 991 8,31  
Çeyrek 485 496 4,15  
Gümüş.Ons 17,86 17,91 0,32  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,07  
B. Petrol 57,88 57,88 -1,03  
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